Am heftigsten wütete das Unwetter in Bayern. Die Feuerwehr rückte zu mehr als 1.000 Einsätzen aus, mindestens 20 Menschen wurden verletzt. Sie waren auf dem Chiemsee-Summer-Festival in Übersee bzw. auf dem Echelon-Festival in Bad Aibling bei Rosenheim. Die Veranstaltung am Chiemsee wurde komplett abgebrochen. Die Campingplätze in Übersee seien total verwüstet, teilte die Polizei mit.

Am Störmthaler See bei Leipzig musste am Freitagabend das Highfield-Festival für mehrere Stunden unterbrochen werden. Die Besucher wurden aufgefordert, sich in ihre Autos zu setzen. Auf der Bahnstrecke Leipzig-Dresden saßen laut Bundespolizei rund 160 Zugreisende sechs Stunden in einem liegengebliebenen ICE fest. Nahe Oschatz war ein Baum auf die Oberleitung gefallen. Die Strecke war erst am Morgen wieder frei. Zwischen Priestewitz und Großenhain fuhr ein Güterzug in eine heruntergerissene Oberleitung. Der Abschnitt ist noch bis zum Nachmittag gesperrt. Die Polizei meldete zudem vereinzelt Schlammlawinen, überflutete Straßen und umgestürzte Bäume. Betroffen waren unter anderem Dippoldiswalde, der Großraum Dresden und Chemnitz.