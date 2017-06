Erst am frühen Freitagmorgen wurden die Unwetterwarnungen für Mitteldeutschland aufgehoben. Zuvor waren am Donnerstag und in der Nacht zum Freitag die schweren Unwetter von Nordwesten her über Sachsen-Anhalt und schließlich Thüringen und Sachsen hinweggezogen.

In zahlreichen Orten war die Feuerwehr an ihrer Belastungsgrenze. Bäume stürzten um und Keller liefen mit Wasser voll. In Magdeburg – wo zeitweise eine amtliche Gefahrenmeldung galt – berichtete die Polizei insgesamt von 450 Einsätzen. Wegen umgestürzter Bäume gab es mehrere Leichtverletzte. Zeitweise kam es zu Stromausfällen. Bei Letzlingen und in Magdeburg kippten Lastkraftwagen wegen des Windes um. In Gommern im Kreis Jerichower Land knickte durch den Starkwind die Kirchturmspitze ab.

Unwetter wütete zuerst in Norddeutschland