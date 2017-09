Das Amtsgericht Essen hat drei Kunden einer Bank wegen unterlassener Hilfeleistung zu Geldstrafen verurteilt. Die zwei Männer und eine Frau müssen zwischen 2.400 und 3.600 Euro zahlen.



Sie hatten am 3. Oktober des vergangenen Jahres in einer Filiale der Deutschen Bank in Essen ihre Bankgeschäfte erledigt und dabei einen Rentner ignoriert, der vor einem Überweisungsautomaten zusammengebrochen war. Richter Karl-Peter Wittenberg sagte, keiner der Angeklagten habe Hilfe leisten wollen. Es sei ihnen einfach gleichgültig gewesen, dass da jemand gelegen habe, der Hilfe brauchte. Das sei nicht hinnehmbar. Der Richter sprach von "Augenblicksversagen". Alle Angeklagten hätten andere Dinge im Kopf gehabt.