Im Prozess gegen einen ehemaligen Verfassungsschützer wird das Düsseldorfer Landgericht könnten die Richter am Dienstagvormittag das Urteil verkünden. Der 52-jährige Angeklagte soll versucht haben, Dienstgeheimnisse über Einsatzorte an Islamisten weiterzugeben. Er war von April bis November beim Bundesamt für Verfassungsschutz in Köln für die Beobachtung der islamistischen Szene zuständig.