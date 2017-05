Schwanger von Unbekannt Frau verklagt Hotel nach Affäre

Die Frau hatte im Juni 2010 vier Tage in einem Hotel in Halle verbracht - zusammen mit einem "männlichen Begleiter" namens Michael. Neun Monate später bekam sie ein Jungen und verlangte von dem Hotel, den Namen des potentiellen Vaters herauszugeben. Das Hotel weigerte sich, Auskunft zu geben, weil zu diesem Zeitpunkt vier Männer mit demselben Namen in dem Hotel gewohnt hatten. Daraufhin hatte sie die Hotelführung mit Sitz in München auf Herausgabe der Daten verklagt.