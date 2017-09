Die US-Astronautin Peggy Whitson ist nach ihrem Rekordaufenthalt auf der Internationalen Raumstation zur Erde zurückgekehrt. Die 57-Jährige landete am Sonntag zusammen mit den Raumfahrern Jack Fischer und Fjodor Jurtschichin in einer Sojus-Kapsel in der kasachischen Steppe. Whitson verbrachte an Bord der ISS 288 Tage. Das ist ein neuer Rekord für US-Raumfahrtbehörde NASA.