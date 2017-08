"Harvey" wird voraussichtlich nicht nur der erste große Hurrikan seit "Katrina" im Jahr 2005 sein. Der Sturm wird auch die erste große Naturkatastrophe in Präsident Donald Trumps Amtszeit werden.

Einwohner der Stadt Corpus Christi warten nach der Evakuierung auf ihre Abreise, Bildrechte: dpa

Der Ex-Präsident der meteorologischen Gesellschaft der USA, Marshall Sheperd, twitterte: "Ich will nicht dramatisch klingen, aber ich fürchte eine epische Flutkatastrophe." Experten prognostizieren, dass mancherorts bis zu 75 Zentimeter Regen pro Quadratmeter fallen könnten, in einer Sturmflut sogar deutlich mehr. Der frühere Leiter des Hurrikan-Zentrums, Bill Read, sagte: "Irgendjemand wird so starken Regen abbekommen, dass er noch seinen Enkeln wird davon erzählen können."



Betroffen ist ein von insgesamt 16 Millionen Menschen bewohntes Gebiet zwischen der Stadt Brownsville und der Millionenmetropole Houston auf einem Küstenstreifen von etwa 560 Kilometern Länge.