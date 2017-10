Die Polizei in Los Angeles ermittelt wegen Missbrauchsvorwürfen gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein. Das bestätigten Polizeisprecher den Nachrichtenagenturen dpa und AFP. Demnach habe die Polizei ein mögliches Missbrauchsopfer befragt. Weinstein sei mutmaßlich in den Fall aus dem Jahr 2013 verwickelt gewesen. Nähere Angaben gab es zunächst nicht.

Mehreren Medienberichten zufolge soll es sich um eine italienische Schauspielerin handeln. Die Zeitung "Los Angeles Times" berichtete, die Frau sei am Donnerstag mehr als zwei Stunden befragt worden. Sie soll angegeben haben, 2013 in einem Hotel in Beverly Hills sexuell missbraucht worden zu sein, wolle aber vorerst anonym bleiben.

Weinstein streitet Vorwürfe ab

Weinsteins Sprecherin Sallie Hofmeister reagierte am Donnerstag auf die neuen Vorwürfe. "Mr. Weinstein kann sich natürlich nicht zu anonymen Anschuldigungen äußern, aber er weist Vorwürfe von nicht-einvernehmlichem Sex eindeutig zurück", heißt es in der Mitteilung.

Fall Weinstein löst breite öffentliche Debatte aus

Auch die Polizeibehörden in New York und London kündigten bereits an, Ermittlungen gegen Weinstein aufnehmen zu wollen. In New York wollen die Ermittler einen eigentlich bereits abgeschlossenen Fall aus dem Jahr 2004 neu aufrollen, hieß es. In Großbritannien geht es nach Angaben von Scotland Yard um einen Vorfall aus den 1980er Jahren.

Die Missbrauchsvorwürfe gegen den 65-jährigen Hollywood-Produzenten Weinstein hatten sich in den vergangenen Tagen gehäuft. Unter den mehr als 40 Frauen, die sich zu Wort meldeten, waren auch Top-Schauspielerinnen wie Gwynetz Paltrow und Angelina Jolie. Mindestens fünf Frauen werfen Weinstein vor, er habe sie vergewaltigt.

Aber auch über die Filmbranche hinaus sorgte der Fall für Aufsehen. Unter dem Hashtag #metoo ("ich auch") berichteten Frauen in sozialen Netzwerken weltweit von Übergriffen und Belästigungen. Eine der prominenteren Wortmeldungen kam von der schwedischen Außenministerin Margot Wallström. "Ich will nicht zu persönlich davon erzählen, aber ich kann bestätigen, dass das auf höchstem politischen Niveau vorkommt und dass sogar ich das erlebt habe", erklärte sie am Donnerstag der schwedischen Nachrichtenagentur TT.