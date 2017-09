Besuch im DNA-Labor Wie funktioniert ein Vaterschaftstest?

Hauptinhalt

Aufatmen in Spanien! Salvador Dalí hat doch keine Tochter. Der Leichnam des weltberühmten Surrealismus-Künstlers wurde vor kurzem exhumiert, weil eine 62 Jährige Wahrsagerin behauptete, seine leibliche Tochter zu sein. Doch der Vaterschaftstest fiel negativ aus. Aber wie funktioniert so ein Test überhaupt? Und was muss man beachten, wenn man prüfen will, ob man der Vater seines Kindes ist?

von Linda Schildbach, MDR AKTUELL