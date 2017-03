Der mutmaßliche Kindermörder von Herne hat ein umfassendes Geständnis abgelegt. Das teilte die Bochumer Staatsanwaltschaft bei einer Pressekonferenz mit. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen. Der 19-Jährige habe gestanden, das Opfer, einen neunjährigen Jungen, in seinen Keller gelockt und mit 52 Messerstichen getötet zu haben. Außerdem habe er eingeräumt, in einer Wohnung in Herne einen weiteren Mord begangen zu haben. Bei diesem Opfer handle es sich um einen 22 Jahre alten Mann. Die Leiche war am Donnerstag in einer brennenden Wohnung gefunden.