Supermarkt-Erpressung Festgenommer dringend tatverdächtig

Im Fall der Supermarkt-Erpressungen halten Staatsanwaltschaft und Polizei in Baden-Württemberg den am Freitag festgenommenen Mann für dringend tatverdächtig. Die Staatsanwaltschaft Ravensburg will nach eigenen Angaben noch am Samstag einen Haftbefehl gegen den 55-Jährigen beantragen.



Laut Polizei stammt der Verdächtige aus dem Landkreis Tübingen. Er sehe der Person auf dem Fahndungsfoto ähnlich und sei im Polizeigewahrsam vernommen worden. Hinweise aus der Bevölkerung hätten zu ihm geführt. Am Samstagmorgen erklärten nun die Staatsanwaltschaft und die Polizei in Konstanz, der Verdacht gegen den Mann habe sich erhärtet.

Erpresser fordert zweistelligen Millionenbetrag

Nach Angaben der Polizei in Konstanz fanden bei vielen der eingegangenen Hinweise auf bestimmte Personen "umfangreiche Überprüfungen" statt. Am Donnerstag hatte die Polizei das Fahndungsfoto eines Mannes veröffentlicht. Dabei soll es sich um denjenigen handeln, der von Supermarktketten einen zweistelligen Millionenbetrag gefordert und gedroht haben soll, vergiftete Lebensmittel in Umlauf zu bringen. In Friedrichshafen am Bodensee waren Mitte September nach einem Hinweis des Erpressers fünf vergiftete Gläser mit Babynahrung entdeckt worden.

Mögliche Spur nach Niedersachsen

Auf einer Pressekonferenz infomierte die Polizei Konstanz am Donnerstag über die Fahndung. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Nach dem Fahndungsaufruf gingen bei der Polizei deutschlandweit zahlreiche Hinweise sein – so auch im niedersächsischen Peine. Angestellte einer Drogerie-Filiale informierten am Freitag die Polizei, weil sie einen Mann beobachtet hatten, der dem mutmaßlichen Erpresser ähnlich gesehen habe. Der Mann konnte allerdings vor Eintreffen der Beamten das Geschäft verlassen, wie die Polizei mitteilte. Eine Fahndung verlief zunächst ohne Ergebnis.

Eine Auswertung des Videomaterials und "intensive Spurensuche" habe ergaben, dass der Verdächtige keine Lebensmittel im Geschäft vergiftet habe, erklärte ein Polizeisprecher. "Er hat eingekauft". Die Videoaufnahmen sollten dennoch in Baden-Württemberg mit dem Originalvideo einer Überwachungskamera verglichen werden. Hundertprozentige Entwarnung, ob es sich bei dem Mann um den Gesuchten handelte, konnte die Polizei in Salzgitter am Freitagabend nicht geben. Allerdings sei man sich "sehr sicher", dass der Mann nicht der Gesuchte sei.