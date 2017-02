Valentinstag Was Liebe mit Logik zu tun hat

Joe Cockers "You are so beautiful" oder der Beatles-Song "Love is all you need" zeigen eines ganz klar: Die erfolgreichsten Lieder der Popgeschichte zielen aufs Herz. Vielleicht auch noch auf den Bauch mit den Schmetterlingen drin. Denn das Gehirn ist mit sich selbst beschäftigt, wenn wir verliebt sind. Vor allem das limbische System liefe auf Hochtouren, weil die Hormone verrücktspielen, sagt Sven Sebastian.