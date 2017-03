Zahnärzte sollen künftig weniger quecksilberhaltiges Amalgam für Zahnfüllungen verwenden. Das EU-Parlament beschloss eine Verordnung, die die Verwendung des hochgiftigen Quecksilbers in der Medizin und in der Industrie stark einschränkt.

Danach darf ab Juli 2018 Amalgam nicht mehr bei schwangeren oder stillenden Frauen sowie bei Jugendlichen unter 15 Jahren als Zahnfüllung verwendet werden. Ausgenommen sind medizinisch notwendige Fälle. Um Patienten besser zu schützen, darf der Füllstoff in Zukunft nur noch vordosiert verwendet werden. Darüber hinaus müssen Ärzte verpflichtend sogenannte Amalgam-Abscheider in ihren Praxen verwenden, die den Stoff aus dem Abwasser filtern. Bis Mitte 2019 sollen zudem alle EU-Staaten Pläne vorlegen, wie das millionenfach genutzte Material weiter zurückgedrängt werden kann. Bis 2020 soll eine Studie prüfen, ob die quecksilberhaltigen Zahnfüllungen ab 2030 vollständig aus der Zahnmedizin verbannt werden sollten.

Auch in der Industrie sollen strengere Regeln für Quecksilber gelten. Sein Einsatz als Katalysator bei der Herstellung von Biodiesel wird verboten. Die hochgiftigen und umweltschädlichen flüssigen Abfallstoffe müssen zudem künftig vor ihrer Entsorgung in Pulverform stabilisiert werden.



Auch für den In- und Export von Quecksilber gelten strengere Vorgaben. Die Ausfuhr des Stoffes ist der Verordnung zufolge nur noch für wissenschaftliche Zwecke erlaubt, die Einfuhr lediglich für die Herstellung zugelassener Produkte wie etwa Energiesparlampen.