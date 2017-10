Portugal Mindestens 30 Tote bei Waldbränden

Bei Waldbränden in Portugal sind mindestens 31 Menschen ums Leben gekommen. Wie die portugiesische Nachrichtenagentur Lusa unter Berufung auf die Zivilschutzbehörde des Landes berichtet, wurden außerdem mindestens 50 Menschen verletzt, 15 von ihnen schwer.

Am Wochenende waren Hunderte Waldbrände in Portugal aufgeflammt, inzwischen sind es mehr als 500. Erst vor etwa fünf Monaten waren bei einem Waldbrand in Portugal 64 Menschen ums Leben gekommen.