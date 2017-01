Bei Schnee und Eisglätte hat es in Mitteldeutschland zahlreiche Unfälle gegeben. Besonders betroffen war die Region Chemnitz. Nach Angaben der sächsischen Polizei ereigneten sich dort mehr als 90 Unfälle, in die fast 170 Autos verwickelt waren. Vier Menschen seien verletzt worden. In den meisten Fällen blieb es bei Blechschäden. Einige Lastwagen blieben in Schneeverwehungen stecken. Auf der Bundesstraße 95 musste der Haderthauer Berg für mehrere Stunden gesperrt werden.

Windböen lassen Fahrzeuge umkippen

In der Lausitz kippte ein Kleintransporter um. Der Fahrer konnte sich befreien. Bildrechte: MDR/Lausitznews Auch aus Ostsachsen wurden mehrere Unfälle gemeldet. Bei Görlitz rutschten Autos und Lkw in Straßengräben. Verletzte gab es nicht. Wie Reporter des MDR berichten, wurden in den Landkreisen Bautzen und Zwickau Kleintransporter von Windböen erfasst. Die Fahrzeuge seien von der Straße geschleudert worden und umgekippt. Die Fahrer konnten sich unverletzt befreien.



Im Landkreis Meißen stießen zwischen Weinböhla und Steinbach zwei Autos auf schneeglatter Straße zusammen. Wie die Polizei mitteilte, war einer von ihnen in einer Kurve auf die Gegenspur geraten. Drei Menschen wurden verletzt.

Junge Mutter tödlich verunglückt

Auf der B7 im Weimarer Land kam am Mittwochabend eine Autofahrerin ums Leben, die in eine Schneewehe geraten war. Nach Angaben der Polizei verlor sie die Kontrolle über ihr Auto und stieß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Die beiden zwei und vier Jahre alten Kinder der Frau wurden leicht verletzt, eine Mitfahrerin schwer. Auch der Fahrer des zweiten Autos erlitt Verletzungen.



Aus Sachsen-Anhalt wurden bislang keine Unfälle gemeldet. Nach Angaben der Polizei Halle blieben aber einige Lkw wegen Glatteis liegen.

Massenkarambolage auf Berliner Ring

Aus anderen Teilen Deutschlands werden ebenfalls Unfälle gemeldet. So kam es auf dem Berliner Ring am Schönefelder Kreuz am Mittwochabend zu einer Massenkarambolage. Bei dichtem Schneetreiben waren Auf der A10 neun Lastwagen und fünf Autos ineinandergefahren. Zwei Menschen wurden schwer verletzt, zwei leicht. Nach Polizeiangaben wurde der Unfall von einem Fahrzeug ausgelöst, dass zu schnell oder zu langsam auf die Autobahn auffuhr. Andere Fahrer hätten nicht mehr rechtzeitig bremsen können, weil sie zu schnell und mit zu geringem Abstand gefahren seien.

Schwerer Unfall in Bayern

In Bayern verunglückte am späten Mittwochabend ein Lkw-Fahrer tödlich. Sein Lastwagen war auf der Autobahn 71 bei Glätte umgekippt, der Mann wurde in der Zugmaschine eingeklemmt.