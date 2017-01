Tina steht in einem dunkel ausgekleideten Raum und erkundet die Welt, die sich ihr durch die Virtual Reality-Brille bietet. In jeder Hand einen Controller, mit dessen Hilfe sie nach dem Fahrstuhlknopf tastet, oder auch schießt - wenn es die Situation in der virtuellen Welt erfordert. Constantin Fichtner betreut die Menschen, die sich in die Virtuelle Welt begeben. Er gibt Tipps: "Benutze beide Waffen gleichzeitig!" Tina ist in das Spiel und damit die virtuelle Welt abgetaucht. Sie sagt: "Ah, das geht auch." Und wieder kommen Tipps von Fichtner: "Jetzt ausweichen, ausweichen, ausweichen." Tina entgegnet aus der virtuellen Welt: "Ich werde auch abgeschossen."

Die Schützin steht halbgeduckt mit ausgestreckten Armen da, weicht mal nach rechts mal nach links aus. Die Szenerie, die sie durch die Brille sieht, verfolgt Constantin Fichtner am Monitor und gibt überlebenswichtige Tipps für die virtuelle Realität.

Eine Welt, die ihn fasziniert hat, noch bevor es sie gab. "Als ich zehn Jahre alt war und Filme mit Virtual Reality gesehen habe, war das der Wahnsinn und jetzt sind wir endlich in der Zeit, wo man das wirklich erleben kann. Deswegen haben wir gesagt: 'Wir wollen die ersten sein, die den Laden in Leipzig aufmachen."

Jetzt Jungunternehmer

Nach dem Abitur folgten ein paar - wie es klingt - leidenschaftslose Versuche in Lohn und Brot zu kommen. Jetzt ist der 27 jährige Jungunternehmer. Sein Laden heißt "F Society" und liegt im Souterrain eines Geschäftshauses im Leipziger Süden. Ab Februar können Gäste hier einen der beiden Räume, plus Brillen und Spiele mieten.

Wie bezahlt man eine so teure Grundausstattung, wenn nur wenig Geld zur Verfügung steht? Constantin Fichtner setzt teilweise auf Firmen, die ihn unterstützen. Er sagt: "Ich habe einen Sponsering mit XMG, das ist Schenker Technologies. Das ist eine Gaming Laptop Firma, die hier in Leipzig ihren Sitz hat. Die stellen uns die Rechner und die Brillen zur Verfügung. Die IHK unterstützt mich jetzt und sonst nichts weiter. Ich habe mehrere Brüder, die gut verdienen."

Nicht nur Spielen, auch Erlebnis

Die teilen mit ihm eine Leidenschaft: Schon immer, erklärt Fichtner, wurde zu Hause Computer gespielt. Die virtuelle Realität sei aber nicht nur was für Gamer, sonder auch was zum Erleben und Angucken. Zum Beispiel beim Ansehen von Tieren.

Tina hat das Spiel verlassen. Sie ist in die Unterwasserwelt abgetaucht und ist fasziniert. "Da ist ein Wal! Ein Grauwal! Das ist auf jeden Fall beeindruckend weil man so einen Moment von Größe hat. Wenn man Tierdokus guckt, dann hat man das nicht. Und jetzt hat man tatsächlich mal so ein Bild auch im Verhältnis zu einem selbst." Auch Fichtner sagt: "Ich bekomme auch immer wieder Angst vor der Hinterschwanzflosse."

Nicht alles täuschend echt

Nicht alles in der virtuellen Realität sieht so täuschend echt aus. Manchmal sieht es sogar eher so aus, als würde man sich, immerhin dreidimensional, also in voller Länge, Breite und Höhe, in der Grafik eines Computerspiels der 1990er-Jahre bewegen.