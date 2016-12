Ein lichtdurchfluteter Raum mit hohen Decken, Parkettboden und einer riesigen Fensterfront mit Blick auf Rasen und Büsche. Alles ist hell und freundlich. Das hat Eva Wolfangel durch ihre VR-Brille gesehen. Auch die vielen Menschen dort. Aber sie ist noch immer perplex über das, was ihr bei ihrem ersten Besuch dort passiert ist: "Der ist ganz nah vor mich gekommen und direkt vor mir stehen geblieben. Also so nah, dass ich gemerkt habe, es ist schon irgendwie nicht richtig. Seine Hand kam immer näher und dann hat er mir an die Brust gefasst. Das habe ich dann gesehen, als ich an mir runter geguckt habe. Natürlich spürt man das nicht in echt. Aber man sieht es und man hat das Gefühl, man lebt in diesem Körper. Dadurch wird es sehr real. Ich war ziemlich baff, weil ich ganz neu da war. Ich war gerade eben angekommen. Ich hab ihn lachen gehört. Er hat nichts gesagt, mich angeschaut und ein bisschen heiser gelacht. Er hat nichts gesagt."