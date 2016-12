Ende März wählen die Saarländer ein neues Landesparlament. Im Mai folgen Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Am 17. oder 24. September werden dann alle rund 64 Millionen Wahlberechtigte in Deutschland an die Urnen gerufen, um ihre Vertreter im Bundestag zu bestimmen.

Umfragen zufolge wird die AfD als drittstärkste Kraft ins Parlament einziehen.

Der Termin für die Bundestagswahl steht noch nicht fest – aber die Parteien in Deutschland begeben sich in die Startlöcher. Eine der spannendsten Fragen dürfte sein, wie hoch die Zustimmung für die AfD werden wird. Und mit der Partei ist fest zu rechnen: 2016 erreichte die AfD bei mehreren Landtagswahlen aus dem Stand zweistellige Ergebnisse und ist mittlerweile in zehn Landtagen vertreten. In Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern wurde die Partei mit jeweils mehr als 20 Prozent Zustimmung zweitstärkste Kraft. In Schwerin hat sie sogar die CDU hinter sich gelassen.

Gut ein Jahr vor der Bundestagswahl zeigen Umfragen, dass die AfD gute Chancen hat, im Herbst 2017 als drittstärkste Kraft in den Bundestag einzuziehen. So kam sie laut ARD-DeutschlandTrend im September auf 16 Prozent der Wählerstimmen und zog damit an den Grünen vorbei.

Die SPD hat noch nicht erklärt, wen sie als Kanzlerkandidaten gegen Angela Merkel ins Rennen schickt. Angekündigt ist die Entscheidung für Ende Januar. Merkel selbst hatte bereits Ende November gesagt, erneut als Kanzlerin zu kandidieren. Der jeweilige Kandidat wird bei der Bundestagswahl nicht direkt gewählt, ist aber das "Zugpferd" der jeweiligen Partei. Da die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag auch für die Wahl des Bundeskanzlers ausschlaggebend sind, nominieren die beiden großen Parteien traditionell bereits vor der Bundestagswahl einen Kanzlerkandidaten, um zu zeigen, wer Bundeskanzler werden soll. Die übrigen Parteien stellen Spitzenkandidaten auf: So wird die Linke mit Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch in den Bundestagswahlkampf gehen.

Nach folgenschweren Entscheidungen im Jahr 2016:

Am 20. Januar 2017 um 12:00 Uhr beginnt offiziell die Amtszeit des neuen US-Präsidenten Donald Trump sowie seines Kabinetts.

Trumps Wahl bedeutet für Deutschland, die EU und die Nato vor allem Unsicherheit. Europäische Nato-Partner wie Deutschland müssen sich wohl darauf einstellen, deutlich mehr Verantwortung zu übernehmen. So hatte Trump im Wahlkampf angekündigt, dass Verbündete der USA sich künftig entweder selbst um ihre Sicherheit kümmern müssen oder dafür bezahlen sollen.

Wachsende Distanz befürchtet

Politikwissenschaftler attestieren Trump zudem eine tiefe Skepsis gegenüber der bisherigen Außen- und Bündnispolitik der USA. Außerdem lehnt Trump Globalisierung und Freihandel grundsätzlich ab. Im Wahlkampf wetterte Trump außerdem auch gegen die Europäische Union. Insgesamt dürfte die Distanz zu Europa und zu Deutschland wachsen. Auch das Verhältnis zwischen Trump und Bundeskanzlerin Merkel dürfte nicht einfach werden. Immer wieder hatte Trump im Wahlkampf Merkel beschimpft. Fast immer ging es dabei um ihre Flüchtlingspolitik. Die "Augsburger Allgemeine" hat die Attacken zusammengefasst.

Erster Besuch Trumps in Europa erwartet

Zu einem ersten Zusammentreffen der beiden könnte es in der ersten Hälfte 2017 kommen: Anlässlich der Eröffnung des neuen Nato-Hauptquartiers in Brüssel soll es ein Gipfeltreffen geben. Seine Teilnahme könnte Trump mit Besuchen in anderen EU-Hauptstädten verbinden.

Die britische Regierung hat den Start der Brexit-Verhandlungen für Anfang 2017 angekündigt. Premierministerin Theresa May plant, das Austrittsverfahren bis Ende März einzuleiten. Das Szenario dafür regelt der Artikel 50 des EU-Vertrags. Demnach müssen die Austrittsverhandlungen nach spätestens zwei Jahren abgeschlossen sein. Großbritannien wird die EU also voraussichtlich bis Anfang 2019 verlassen.

Brexit-Verhandlungen mit oder ohne britisches Parlament?

Ein offizielles Gesuch zum Austritt hat London bislang noch nicht eingereicht. Nach einem aktuellen Gerichtsurteil braucht die britische Regierung dafür nun die Zustimmung des Parlaments. Es wird erwartet, dass sich dadurch die Verhandlungen verzögern. So kündigte die oppositionelle Labour-Partei bereits an, ihr "Ja" zum Start des Austrittsprozesses an Bedingungen zu knüpfen. Regierungschefin May will hingegen freie Hand und hofft auf das Oberste Gericht Großbritanniens, das noch über die Einbindung des Parlaments beim Brexit entscheiden wird.

Die Briten hatten in einem Referendum im Juni 2015 für den Brexit gestimmt. Die Stimmung in der Wirtschaft verschlechterte sich bereits kurz nach dem Votum. Die Ratingagentur Standard & Poors stufte die Kreditwürdigkeit des Vereinigten Königreichs herab, und der Internationale Währungsfonds hat seine Wachstumsprognose für 2017 gekürzt. Auch auf Unternehmen in Mitteldeutschland könnte der tatsächliche Brexit in zwei (oder mehr) Jahren negative Auswirkungen haben.

Am 31. Oktober 2017 jährt sich zum 500. Mal die Veröffentlichung der 95 Thesen, die Martin Luther der Überlieferung nach an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg schlug. Bereits zehn Jahre vor dem Reformationsjubiläum startete die Evangelische Kirche Deutschland in die Lutherdekade. Jedes einzelne Jahr der Dekade befasste sich dabei mit einem anderen Themenschwerpunkt.

Ein Höhepunkt der Reformationsfeierlichkeiten ist der 36. Evangelische Kirchentag in Berlin und Wittenberg vom 24. bis zum 28. Mai 2017. In dieser Zeit bieten die acht mitteldeutschen Städte Leipzig, Magdeburg, Erfurt, Jena, Weimar, Dessau-Roßlau, Halle und die Lutherstadt Eisleben Programme über Luther und die Reformation an. Zum feierlichen Abschluss des Evangelischen Kirchentages werden am 28. Mai vor den Toren Wittenbergs hunderttausende Menschen zu einem Festgottesdienst erwartet.

Das 500. Jubiläumsjahr der Reformation beschert Arbeitgebern bundesweit einen Feiertag am 31. Oktober 2017. In anderen Jahren dürfen am Reformationstag Arbeitnehmer nur in fünf Bundesländern frei nehmen. Mit guter Planung und wenigen Urlaubstagen lässt sich rund um die Feiertage 2017 deutlich mehr freie Zeit herausholen. Neben dem 31. Oktober, der auf einen Dienstag fällt, folgen zum Beispiel der 1. Mai und der 1. Weihnachtsfeiertag je auf ein Wochenende und bieten damit zusätzliche Erholungszeit.

Rot: Bundeseinheitliche Feiertage 2017

Grün: Mögliche Ferien und Brückentage

Am 22. November 1963 ist in Dallas ein tödliches Attentat auf US-Präsident John F. Kennedy verübt worden.



Bis heute halten sich Spekulationen, dass es nicht nur ein Täter, sondern mehrere waren. Andere wittern eine Verschwörung dunkler Mächte in Washington oder dem Militär in Verbindung mit der Rüstungsindustrie, der Kennedy zum Opfer fiel. Auch die Mafia wird mit dem Mord in Verbindung gebracht.

Mehrere Archivare und Techniker bereiten die Veröffentlichung vor, die etwa fünf Millionen Seiten umfasst. Das genaue Datum ergibt sich aus dem sogenannten JFK Act vom 26. Oktober 1992, wonach 25 Jahre später - vorraussichtlich also Ende Oktober2017 - diese Dokumente freizugeben sind.

Der Feuerhahn steht u.a. für ein Mehr an Miteinander. Nach dem chinesischen Kalender ist 2017 das Jahr des Feuer-Hahns. Für die Chinesen ist dieses Tier-Symbol verbunden mit mehr Bewegung, klaren Worten und einem Mehr an Miteinander - sei es im Beruf, im Privaten, aber auch auf weltpolitischer Ebene. Dort würden sich Menschen engagieren, die auch im größten Chaos den Überblick bewahrten. Fehler würden klar benannt und mit teilweise unkonventionellen Mitteln aus der Welt geschafft werden ...