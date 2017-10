Die Polizei hat in Berlin Waffen und Munition bei einer Razzia in der Islamistenszene beschlagnahmt.

Razzia in Berlin Polizei findet Waffen und Munition in Islamistenszene

Bei einer Razzia in der Islamistenszene in Berlin hat die Polizei Waffen und große Mengen an Munition sichergestellt. Laut Staatsanwaltschaft bestand Grund zur Sorge, dass diese für einen Anschlag genutzt werden könnten. Erkenntnisse für konkrete Anschlagspläne aber habe es keine gegeben.