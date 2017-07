Im Süden Frankreichs breiten sich die Waldbrände weiter aus. In der Nähe von Bormes-les-Mimosas im Département Var mussten in der Nacht zum Mittwoch Häuser und Campingplätze evakuiert werden. Rund 10.000 Bewohner und Touristen wurden in Sicherheit gebracht.



Der Bürgermeister der Gemeinde, François Arizzi, sagte dem Nachrichtensender France Info, die Menschen hätten Angst gehabt wegen der Geschwindigkeit des Feuers. Sie hätten sich aber diszipliniert verhalten. Alles sei in Ruhe und ohne Panik abgelaufen. Die Betroffenen wurden in öffentlichen Gebäuden untergebracht. Verletzte gab es nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

Feuerwehrleute und Polizisten verletzt

Bormes-les-Mimosas liegt an der Küste in der Nähe von St. Tropez. Die Region ist ein beliebtes Feriengebiet. Im Département Var gibt es noch weitere Waldbrände. Tausende Hektar Wald und Vegetation wurden bereits zerstört.



Hunderte Feuerwehrleute sind im Einsatz, ebenso Löschflugzeuge. Bei den Löscharbeiten erlitten mehrere Feuerwehrleute und Polizisten Rauchgasvergiftungen und andere Verletzungen.

Flammen wüten auch auf Korsika

In der Nähe von Biguglia auf Korsika hat ein Brand weite Fläschen vernichtet, ein Haus aber verschont. Bildrechte: dpa Auch auf der französischen Insel Korsika wüten Waldbrände. Bei Biguglia an der Nordostküste mussten zahlreiche Einwohner in Sicherheit gebracht werden. Mehrere Autos brannten aus, ein Sägewerk wurde von den Flammen zerstört.



Ein Anwohner sprach in einem Interview mit der französischen Nachrichtenagentur AFP von "apokalyptischen" Zuständen. Auch auf Korsika wurden Polizisten und Feuerwehrleute verletzt.



Die Feuer werden durch große Trockenheit und starke Winde begünstigt. Brandstiftung wird als Ursache nicht ausgeschlossen.

