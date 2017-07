"Split wurde gerettet"

Wie Splits Bürgermeister Andro Krstulovic Opara dem Fernsehsender HRT sagte, konnten die Feuer jedoch unter Kontrolle gebracht werden: "Es sieht so aus, als läge das Schlimmste hinter uns. Split wurde gerettet." Medienberichten zufolge waren allerdings auch am Dienstag mehrere Stadtteile ohne Strom und Wasserversorgung. Über der Stadt an der Adriaküste war dicker schwarzer Rauch zu sehen.

4.500 Hektar abgebrannt

Waldbrände in Zrnovnica nahe Split in Kroatien. Bildrechte: dpa Insgesamt wurden den zweiten Tag in Folge mehrere dutzend Waldbrände in der Gegend um Split gezählt. Mehrere Häuser gerieten in Brand. Ersten Schätzungen zufolge wurden rund 4.500 Hektar Land durch die Brände verwüstet - vor allem Nadelwald, Olivenhaine und Buschland. Rund 400 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Unterstützung erhielten sie von mehr als hundert Soldaten sowie Löschflugzeugen. Etwa 80 Menschen wurden verletzt, die meisten von ihnen waren Feuerwehrleute.

Montenegro bittet um Hilfe

Auch in Kroatiens südlichem Nachbarland Montenegro brennen die Wälder. Die Regierung des Balkanstaates bat die europäischen Länder um Hilfe im Kampf gegen die Brände. Besonders betroffen ist die bei Touristen beliebte südliche Bucht von Kotor. Die Bürgermeister der bedrohten Städte Kotor, Tivat und Herceg Novi forderten die Regierung in Podgorica auf, bei den Nachbarländern - Kroatien, Bosnien und Serbien - um Löschflugzeuge zu bitten. Auf der Halbinsel Lustica mussten mehrere hundert Camping-Urlauber in Sicherheit gebracht werden. Die Ursache für die Brände in Kroatien und Montenegro war zunächst unklar.

Badegäste in Italien geflohen

Strandbesucher beobachten bei Capalbio in der Toskana einen Waldbrand. Bildrechte: dpa Auch in mehreren südeuropäischen Ländern wird seit Tagen gegen die Flammen gekämpft. In der mittelitalienischen Region Latium vernichteten Feuer Pinienwälder am Rande von Rom. Sie konnten nach Angaben der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden. Allerdings hätten die hohen Rauchsäulen die Badegäste bei Ostia in die Flucht getrieben. Große Schäden richteten Waldbrände auch in Kampanien, der Toskana, in Kalabrien, Apulien und auf Sizilien an. Seit Mitte Juni gingen nach Angaben des Umweltschutzverbandes Legambiente in Italien mehr als 26.000 Hektar in Flammen auf.

Brände in Südfrankreich und Portugal

Waldgebiete standen am Dienstag auch in Südfrankreich in Flammen, insbesondere nördlich von Nizza und auf Korsika. Im Umfeld der Metropole Nizza brachten Medienberichten zufolge etwa 450 Feuerwehrmänner einen Waldbrand unter Kontrolle. Etwa 100 Hektar Wald gingen bei Castagniers in Flammen auf.



Auch in Portugal brachen neue Waldbrände aus. Im Norden und in der Mitte des Landes waren bei Alijo, Viseu und in der Region Guarda insgesamt rund 1.400 Feuerwehrleute sowie etwa ein Dutzend Löschflugzeuge und Hubschrauber im Einsatz. Im Juni waren bei einem verheerenden Waldbrand in Portugal 64 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 250 verletzt worden.