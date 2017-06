Regierungschef Costa sprach vom schwersten derartigen Unglück in Portugal seit Jahrzehnten.

Regierungschef Costa sprach vom schwersten derartigen Unglück in Portugal seit Jahrzehnten. Bildrechte: dpa

Waldbrand in Portugal Menschen sterben auf der Flucht vor dem Feuer

Bei einem Waldbrand in Portugal sind mindestens 43 Menschen ums Leben gekommen. Die Behörden korrigieren die Zahl der Opfer immer wieder nach oben. Das Feuer hatte sich so schnell ausgebreitet, dass viele nicht mehr rechtzeitig flüchten konnten. 16 Menschen starben in ihren Autos.