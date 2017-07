Hintergrund Wann die Abfangjäger der Bundeswehr aufsteigen

Wenn der Funkkontakt zu einem Flugzeug abbricht, müssen deutsche Behörden das Schlimmste annehmen: Wurde der Flieger entführt? Gibt es eine Bombendrohung an Bord? Handelt es sich um einen Terroranschlag? Meldet sich die Flugzeugbesatzung tatsächlich nicht mehr, steigen Bundeswehrjets auf. Dafür stehen auf zwei Luftwaffenstützpunkten im Norden und Süden Deutschlands sogenannte Alarmrotten von Eurofightern des Typs Typhoon in ständiger Bereitschaft. Im Durchschnitt kommen sie jährlich bis zu 100 Mal zum Einsatz.

Die Piloten der Abfangjäger sollen per Sichtkontakt prüfen, ob es an Bord der betroffenen Maschine eine ungewöhnliche Situation gibt. Im Falle eines Funkausfalls geben sie den Piloten Hilfestellungen, indem sie den Flieger zum nächstgelegenen Flugplatz oder außerhalb des deutschen Luftraums geleiten. Wann die Abfangjäger tatsächlich aufsteigen, hängt davon ab, welche Flugroute die Maschine hat. Es wird schnellstens eingegriffen, wenn das Flugzeug "sensible Punkte" wie ein Atomkraftwerk oder Großstädte überfliegt.