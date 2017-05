Geophysik Wenn magnetische Pole sich ändern

Andererseits wäre ein Polwechsel nichts Außergewöhnliches. Rein statistisch wisse man, dass etwa alle 500.000 Jahre die magnetischen Pole ihre Plätze wechselten, sagt Monika Korte Geophysikern am Geoforschungszentrum in Potsdam.

Es gab Perioden, in denen es über viele Millionen Jahre stabil blieb, dann gab es Zeiten, wo es sich häufiger umgepolt hat.

Aus geologischen Formationen wissen die Forscher, dass die letzte Umpolung 780.000 Jahre zurückliegt. Daraus könne man aber in keinster Weise schließen, dass die nächste überfällig sei.

Ein stabiles Magnetfeld der Erde sei ohnehin nur ein trügerisches Gefühl. Das Magnetfeld der Erde ist extrem dynamisch, so Monika Korte. Und beschreibt das am Beispiel des magnetischen Nordpols, der habe sich zum Teil mit Geschwindigkeiten von bis zu 50 Kilometern pro Jahr bewegt. "Im Moment nimmt die Geschwindigkeit wieder etwas ab. Aber es ist immer noch in der Größenordnung einiger zehn Kilometer pro Jahr."