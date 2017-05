Computerexperten gehen Hinweisen nach, dass Nordkorea in den weltweiten WannaCry-Cyberangriff verwickelt sein könnte. Die Sicherheitsfirmen Symantec und Kaspersky Lab erklärten am Montag, Teile des Codes aus der neuen Schadsoftware seien auch in Programmen der Lazarus Group zu finden. Dahinter vermuten Fachleute Nordkorea.