Der öffentlich-rechtliche Rundfunk und damit auch der MDR ist nach dem Staatsvertrag verpflichtet, in Katastrophenfällen und bei anderen Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung Warnmeldungen zu verbreiten.

Die verantwortliche Behörde ist das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK). Nachgeordnet sind die Lagezentren der Bundesländer. Sie können Warnungen vor Großkatastrophen sowie bei großräumigen Gefährdungslagen an die Bundesbehörden melden, die eine Weiterleitung über das Modulare Warnsystem (MoWaS) veranlassen.

Die einzelnen Schritte sind festgelegt. Bildrechte: MDR/Patrick Eicke

Erhält der MDR eine Warnmeldung, entscheidet der Sender, ob das laufende Programm unterbrochen, eine Laufschrift im TV-Bild eingeblendet oder die Meldung in anderer Weise ausgestrahlt oder sogar der Sendeablauf geändert wird. Die Hörfunksender verlesen die Warnmeldung ebenfalls sofort und wiederholen diese in regelmäßigen Abständen. Im Online-Angebot bei MDR.de und im Videotext ist sie gut erkennbar an prominenter Stelle zu lesen.