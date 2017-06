Globale Hitzewelle Die Welt schwitzt

Die erste große Hitzewelle dieses Sommers hat Deutschland fest im Griff. Doch nicht nur hier werden Temperaturen bis zu 38 Grad Celsius erwartet. Die Weltwetterorganisation (WMO) warnt vor einer anhaltenden Hitzewelle in weiten Teilen der Welt.

Den Angaben zufolge knackte zum Beispiel Spanien im Juni bereits zahlreiche Temperaturrekorde, darunter in Granada mit 41,5 Grad und in Madrid mit 40,1 Grad. In der pakistanischen Stadt Turbat wurden 54 Grad gemessen.

Wir nähern uns dem weltweiten Temperaturrekord von 1913. WMO-Meteorologe Omar Baddour in Genf

Der Rekord liegt derzeit bei 56,7 Grad Celsius und wurde im Tal des Todes in der Mojave-Wüste in den USA gemessen.

Tempolimit auf Autobahnen

"Blow Ups" wie hier auf der Autobahn 5 nahe Heidelberg können lebensgefährlich sein. Bildrechte: dpa In Deutschland hat die Hitze erste Folgen. Auf einigen Autobahnen gelten hitzebedingte Tempolimits. So darf auf Teilen der Autobahnen A5 und A6 um das Autobahnkreuz Walldorf nahe Heidelberg nur noch 80 Stundenkilometer schnell gefahren werden.



Grund ist die Gefahr sogenannter "Blow ups". Der Beton von Autobahnen aus den achtziger Jahren ist in den vergangenen Jahren unter der Hitze örtlich aufgeplatzt. Experten zufolge geschieht das innerhalb von Minuten.

Auf der Elbe können wegen des niedrigen Wasserpegels kaum noch Frachtschiffe fahren. Am Pegel Magdeburg-Strombrücke etwa sind dem Schifffartsamt zuletzt nur noch 78 Zentimeter gemessen worden - üblich sind mehr als 1,50 Meter. Frachtschiffe haben den Behörden zufolge teils schon im unbeladenen Zustand Probleme, manche Stellen zu passieren.

Bis Mai zweithöchster Wert gemessen

WMO-Wetterexperte Omar Baddour zufolge gab es bereits seit Mai Hitzewellen in Teilen Europas, in Nordafrika und den USA. Nach Berechnungen der US-Wetterbehörde NOAA erreichten die Temperaturen in den fünf Monaten bis Ende Mai den zweithöchsten Wert seit Beginn der Aufzeichnungen, nur 2016 sei es wärmer gewesen. Dafür sei vor allem das Wetterphänomen El Nino verantwortlich gewesen.

70.000 Tote durch Hitzewelle 2003

Baddour forderte Regierungen, Städte und Gemeinden auf, Vorkehrungen zu treffen zum Schutz der Menschen. Er erinnerte daran, dass 2003 durch eine Hitzewelle in Europa rund 70.000 Menschen ums Leben kamen.