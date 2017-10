600 Spinnenarten leben in Sachsen-Anhalt. Aber es sind eigentlich nur zwei Arten, die in die Häuser kommen: Die Zitterspinne, die tatsächlich anfängt zu zittern, wenn man ihr zu nahe kommt, und die Winkelspinne .

Allein ihr Körper kann zwei Zentimeter groß werden. Sie ist schwarz behaart und hat ordentliche Beißwerkzeuge, erklärt Pierre Schnitter vom Landesumweltamt Sachsen-Anhalt: "Man weiß zumindest: Wenn sie wollte, könnte sie durch die Haut durchkommen. Allerdings nur bei Kindern. Bei Erwachsenen ist die Haut in der Regel zu dick. Natürlich weiß man, dass Spinnen eine gewisse Giftigkeit haben, aber nur für ihre Beutetiere. Für uns ist das völlig irrelevant."

Harmlos oder nicht – als Hausgäste sind Spinnen jedenfalls nicht beliebt. Aber was macht man nun damit? Die Meinungen bei einer Straßenumfrage gehen weit auseinander. Von "Nichts" bis hin zu "Ich nehme das Kehrblech, lasse den Besen darauf und schmeiße die Spinne dann weg" ist alles dabei. Manche finden Spinnen nicht nur ein bisschen eklig, sondern gleich ganz furchtbar schrecklich. Aber warum eigentlich? Der Psychoanalytiker Sigmund Freud sagt: Spinnen sind ein Symbol für böse Mütter, für Inzest und das Geschlecht der Frau – und sie erregen deswegen Furcht und Schrecken.

Wer einen handfesteren Grund für Spinnenangst sucht, kann sich ja vorstellen, wie es wäre von einer Spinne gefangen zu werden. Pierre Schnitter vom Landesumweltamt erklärt: Zuerst werde das Opfer mit Gift gelähmt und hänge so dann eine Weile im Netz. "Da werden ja doch einige gefangen. Und es wird immer das genommen, was gerade am nächsten ist. Das wird dann erst eingesponnen, dann eigespeichelt und dann aufgesaugt von der Spinne", erklärt Schnitter die Prozedur. Der Speichel der Spinne löse das Opfer auf.