Froh, besinnlich, angespannt - Weihnachten 2016

Auch in Jerusalem, wo am Samstag die traditionelle Weihnachtsprozession nach Bethlehem aufgebrochen war, herrscht über die Weihnachtsfeiertage ein hohes Sicherheitsaufkommen. Am Jaffa-Tor in der Jerusalemer Altstadt begegnen sich ein israelischer Soldat und ein "Weihnachtsmann". Bildrechte: dpa