Vögel zwitschern vor dem Fenster. Der Wecker piepst mit seinem Alarm dazwischen. Anschließend knarzt das Bett leise beim Aufstehen. So beginnt ein ganz normaler Tag, wenn die Ohren richtig funktionieren. Doch nicht alle Menschen können hören. In Deutschland sind bis zu 20 Prozent schwerhörig, schätzt der Deutschen Schwerhörigenbund. Doch was bedeutet es, damit zu leben und was hilft. Darum soll es am Welttag des Hörens gehen, der am Freitag stattfindet.

Diesen jährlichen Aktionstag hat die Weltgesundheitsorganisation WHO ins Leben gerufen. Der Hintergrund: Etwa fünf Prozent der Weltbevölkerung sind hochgradig hörgemindert und damit behindert. Diese Menschen können nicht einmal das warnende Hupen eines Autos wahrnehmen. Eine Kommunikation ist so oft nur noch durch Gebärdensprache möglich.

Hören bedeutet also Leben. Wenn die Ohren richtig funktionieren, hört der Mensch von sehr tiefen Tönen ab 16 Hertz bis zu hohen Tönen bis 20.000 Hertz. Am besten hört der Mensch zwischen 2.000 und 5.000 Hertz. In diesem Bereich finden auch Gespräche statt.

Die Lautstärke eines Presslufthammers kann bis zu 100 Dezibel erreichen. Auf Dauer ist dieser Pegel schädlich für das Gehör. Bildrechte: IMAGO Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Lautstärke. Die Hörschwelle liegt bei 0 Dezibel. Ein sanftes Blätterrauschen hat eine Lautstärke von 20 Dezibel. Ein Gespräch liegt etwa bei 60 Dezibel.



Ab da an wird es unangenehm. So gilt etwa für den Lärmschutz am Arbeitsplatz: Ab 85 Dezibel muss ein Gehörschutz bereitgestellt werden. Sonst drohen chronische Schäden im Ohr. Zum Vergleich: 80 bis 100 Dezibel erreichen auch am Haus vorbeifahrende Lkw, Motorsägen oder Presslufthammer.

Allerdings ist Lärm nicht die Hauptursache für den Verlust des Hörvermögens. Das ist das Altern. In Europa ist nach Angaben des Bundesministeriums für Bildung und Forschung mittlerweile fast die Hälfte aller über 65-Jährigen schwerhörig – Tendenz steigend. Die genauen Ursachen der Altersschwerhörigkeit sind jedoch noch nicht geklärt. Man vermutet, dass diese Form der Schwerhörigkeit durch altersbedingte Veränderungen im Innenohr und im Gehirn verursacht wird.

Genetische Veranlagung

Ernährung

Diabetes mellitus

Durchblutungsstörungen

Ototoxische Medikamente

Arterielle Hypertonie

Lärm

Wird eine Schwerhörigkeit nicht behandelt, können die Folgen drastisch sein. Oft beginnt es mit einem Gefühl der Scham, weil nicht mehr alles verstanden wird. Darunter leidet die Kommunikation - mit Freunden, Verwandten oder der Familie. Das kann zu einem Zurückziehen der betroffenen Personen führen, und das bedeutet Einsamkeit. Am Ende kann das bis zu einner Depression führen. Die körperlichen Folgen einer unbehandelten Schwerhörigkeit können Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Stress und erhöhten Blutdruck umfassen.

Es verschiedene Ursachen für Schwerhörigkeit. Bildrechte: Colourbox Mediziner unterscheiden zwischen zwei Formen von Schwerhörigkeit. Bei der einen erreichen die Schallwellen nicht mehr das Innenohr - etwa weil ein Pfropf aus Ohrenschmalz den Gehörgang verstopft. Oder weil das Trommelfell beschädigt ist. Bei der anderen möglichen Ursache wird der Schall nicht mehr richtig als Signal für das Gehirn umgewandelt.



Dabei sind etwa die feinen Haarzellen in der Hörschnecke beschädigt. Solch eine Veränderung im Ohr lässt sich in der Regel nicht mehr rückgängig machen. Doch sie lässt sich behandeln – mit Hörgeräten.

Doch diese Geräte zur Geräuschverstärkung können nur bis zu einem gewissen Grad helfen. Ist das Innenohr zu stark beschädigt, kann ein Cochlea Implantat helfen. Dieses elektronische Gerät übernimmt die Funktion des Innenohrs. Dabei werden die Schallschwingungen mechanisch auf die Gehörknöchelchen übertragen und so an das Gehirn weitergeleitet. Allerdings kann dieses Implantat nur durch eine aufwendige Operation eingesetzt werden.

Mit Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung entwickeln Wissenschaftler der Universität Tübingen derzeit ein neuartiges Implantat, das im Vergleich zu den bisherigen einfacher und kostengünstiger einzusetzen sein soll.

Das sogenannte Rundfensterimplantat der Tübinger Forscher besteht aus drei Teilen: einem externen Gehäuse mit Mikrofon, einer drahtlosen Verbindung zwischen Außen- und Mittelohr und einem Schallwandler, der in das Ohr implantiert wird, heißt es auf der Seite des Ministeriums.

Das Herzstück dieses Gerätes ist der Schallwandler. Dieser soll kleiner als ein Reiskorn sein und direkt an der Verbindung zwischen Mittelohr und Innenohr platziert werden. Dort soll das Mini-Teil die Schwingungen direkt an die Gehörschnecke übertragen und so das Hören deutlich verbessern. Den Forschern zufolge wird das Muster-Implantat aktuell im Labor getestet. Bis dieses Gerät dann wirklich im Alltag die Geräusche eines piepsenden Weckers an das Gehirn eines Schwerhörigen übertragen könne, werde es allerdings noch einige Jahre dauern.