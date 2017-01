Ein Ende des Bevölkerungsschwundes ist laut Geis in Ostdeutschland noch nicht in Sicht. Zwar sei Abwanderung nicht mehr das große Thema und größtenteils rückläufig. Das liege aber nicht an einem massiven Zuwachs von Arbeitsplätzen in Ostdeutschland, sondern an einer Stabilisierung der Lage in den Regionen. So würden ältere Menschen zunehmend in Rente gehen, so dass es deutlich mehr Stellen für junge Leute gebe. Da in vielen Gebieten die Bevölkerung überaltert sei, werde es auch in den nächsten Jahren eher noch einen Einwohner-Schwund geben, sagte Geis.



Laut IW-Studie wanderten 2014 nur noch 3.300 Menschen aus dem Osten in den Westen ab. Das seien so wenige wie noch nie seit der Wiedervereinigung.