Jérôme Schellbach von der Leipziger Erwerbsloseninitiative blättert durch eine daumendicke Akte. Er sagt, auch wenn es nicht so aussieht, sei das eher ein einfacher Fall. Es geht um einen Hartz IV-Empfänger. Von dessen Betriebskosten in Höhe von 250 Euro im Jahr 2011 wollte das Jobcenter nur neun Euro übernehmen. Der Arbeitslose legte Widerspruch ein, der Fall ging vor Gericht. Schellbach, der Arbeitslosengeld-II-Empfänger ehrenamtlich berät, sagt:

Das weiß auch Michael Pies, einer von 25 Richtern am Leipziger Sozialgericht, der die Akte womöglich auf dem Tisch hatte. Mit durchschnittlich 21 Monaten Bearbeitungszeit für Hartz IV-Fälle sind die Leipziger Richter nicht zufrieden. Über Jahre haben sich tausende Klagen angesammelt – da kann es um Mietkosten, um Kleidung in Übergrößen oder Rückzahlungen wegen einer verschwiegenen Erbschaft gehen. Doch aktuell gehen die Zahlen zurück, erklärt Pies:

Dennoch bleibe die Lage angespannt, denn die Richter kämpften mit der großen Zahl an Alt-Verfahren. Die Akten seien teilweise mehr als vier Jahre alt und tausend Seiten lang. "Die Fälle sind deshalb so kompliziert, weil wir es zum Teil mit Klägern zu tun haben, die sehr viele Verfahren laufen haben. Ich nenne jetzt mal eine Größenordnung von 30 bis 50. Dadurch geht der Überblick definitiv verloren", sagt Richter Pies.

Laut Landessozialgericht betreffen neue Verfahren nach wie vor zum größten Teil Hartz IV. An den Sozialgerichten in Leipzig, Dresden und Chemnitz waren es 2016 mehr als die Hälfte der Fälle. Auch Asylbewerber klagen zunehmend an den Sozialgerichten. Der Anteil ihrer Klagen mache aber weniger als ein Prozent aus.

Sozialgericht Dresden: Auch hier ist die Zahl der Klagen laut Yvonne Wagner insgesamt zurückgegangen. Bildrechte: IMAGO

Wie in Leipzig, konnten auch die Richter am Landessozialgericht in Chemnitz damit beginnen, Aktenberge abzuarbeiten, sagt Gerichtssprecherin Yvonne Wagner. Viele Jahre fehlten bis zu acht Mitarbeiter, zurzeit sei die Behörde gut aufgestellt. Wagner: "Wir würden uns natürlich wünschen, dass der Personalbestand beibehalten wird und kein Abbau erfolgt, weil sonst dieser Berg von Alt-Verfahren nicht abgebaut werden kann."



Für den Rückgang der Hartz IV-Klagen sieht Wagner mehrere Gründe. Durch eine Gesetzesänderung könnten die Richter inzwischen über längere Zeiträume als vorher entscheiden. Hinzu komme die sinkende Zahl der Hartz IV-Empfänger und die Entwicklung, dass es durch frühere Entscheidungen eine größere Rechtssicherheit in den Jobcentern gebe.



Genaue Statistiken, wie viele Klagen gegen Hartz IV-Bescheide aktuell in Sachsen Erfolg haben, liegen nicht vor. Der Leipziger Richter Michael Pies schätzt den Anteil auf etwa ein Drittel.