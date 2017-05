Badeunfälle Eltern haften für ihre Kinder

In Leipzig-Kleinzschocher gibt es ein großes Freibad: mit Schwimm- und Spaßbecken, Wiesen und natürlich einem Planschbecken für die Allerkleinsten. Hier sitzt Anne. Die Mutter beobachtet beobachtet aufmerksam die zwei Sechsjährigen, mit denen sie hier ist. "Das ist auch so eine Gefahrenzone im Freibad und man muss besonders aufpassen, weil schnell was passieren kann – auch im flachen Wasser."

Eintritt befreit nicht von Aufsichtspflicht

Rettungsschwimmer an Badeseen helfen bei Unfällen zusätzlich. Bildrechte: dpa Dass die Kleinen im Wasser ständig Aufsicht brauchen, versteht sich von selbst. Doch wie sieht es bei den Größeren aus, die schon schwimmen können? Auch da müssen grundsätzlich die Eltern auf ihre minderjährigen Kinder aufpassen, sagt die Pressesprecherin der Leipziger Bäder, Katja Gläß. Mit dem Eintritt gebe man nicht die Aufsichtspflicht ab.



Die elterliche Aufsichtspflicht ist im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt. In der Rechtssprechung gibt es Richtlinien, dass man Kinder, je größer sie werden, umso mehr auch allein lassen darf. Siebenjährige dürfen so auch schon einmal länger allein zu Hause bleiben.

Seepferdchen reicht nicht aus

Doch beim Baden ist natürlich eine ganz andere Vorsicht gefragt. Ab wann Kinder allein ins Freibad gehen dürfen, liegt schlussendlich im Ermessen der Eltern, so Sebastian Knabe von der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft Sachsen. Entscheidend sei, ob Erwachsene ihrem Kind zutrauen, allein ein Bad zu betreten.

Wissen die Kinder um die Gefahren oder haben sie beispielsweise schon ein deutsches Jugendschwimmabzeichen? Sebastian Knabe, Deutsche Lebensrettungsgesellschaft Sachsen

Ein Seepferdchen sei ein Frühschwimm-Abzeichen und reiche demnach nicht aus, um allein ins Bad zu gehen oder die Kinder ohne Aufsicht baden zu lassen. Wer ein Jugendschwimmabzeichen in Bronze hat und sich an die Baderegeln halten kann, der könne – so meint Knabe, auch schon mal allein mit Freunden ins Freibad gehen.

Was können Eltern ihrem Kind zutrauen?

An heißen Wochenenden kommen bis zu 2.000 Menschen ins Freibad Kleinzschocher. Die Betreuung durch die Badeaufsicht kann natürlich nie so intensiv sein wie durch die Eltern. Doch die Entscheidung darüber, was man seinem Kind zutraut, ist ganz individuell - meint auch Katja Gläß von den Leipziger Bädern.

Die Entscheidung, ob ein Kind sich sicher im Freibad bewegen könne, müsse bereits zu Hause getroffen werden. "Das nimmt den Eltern auch niemand ab."