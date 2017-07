In den nächsten Tagen sollten Sie immer einen Schirm dabei haben.

In den nächsten Tagen sollten Sie immer einen Schirm dabei haben. Bildrechte: IMAGO

Überschwemmungen drohen Tief "Alfred" bringt Dauerregen mit

Regencape statt Badehose, Schirm statt Sonnencreme - der Sommer nimmt sich eine kurze Auszeit und überlässt Tief "Alfred" das Zepter. Erst am Wochenende meldet er sich so langsam in Deutschland zurück.