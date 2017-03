Am Wochenende erwartet uns Globig zufolge aber etwas wechselhafteres Wetter. Vor allem ab Sonntag bis in die neue Woche hinein werde es spürbar kühler. Gleichzeitig warnte der Meteorologe, das Problem der Trockenheit bleibe trotz der leichten Abkühlung bestehen. Nennenswerter und großflächiger Regen sei vorläufig nicht in Sicht - möglicherweise sogar bis Ostern. "Und das macht die Natur, insbesondere die Pflanzen mitten im Frühlings-Austriebs-Stress nicht gerade froh", sagte Globig. Auch die Waldbrandgefahr, die in weiten Teilen Mitteldeutschlands aktuell bei Stufe 3 (mittel) liege, dürfte entsprechend steigen.