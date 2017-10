Sturmtief Warnung vor Orkanböen in Mitteldeutschland

In Mitteldeutschland drohen am Donnerstag Orkanböen und ergiebiger Regen. Der Deutsche Wetterdienst warnte für die Zeit von 8 bis 22 Uhr vor Böen der Stufe drei. Stufe vier ist die höchste Warnstufe für Orkanböen.

Betroffen sind Teile Sachsens, darunter der Erzgebirgs- und Vogtlandkreis, die Kreis Bautzen, Görlitz, Leipzig, Meißen, Mittel- und Nordsachsen, die Sächische Schweiz und Zwickau sowie die Städte Chemnitz, Dresden und Leipzig. Ein Sturmtief zieht im Tagesverlauf von der Nordsee über Norddeutschland nach Polen und bringt subpolare Meeresluft mit sich. Ab den Mittagsstunden werden schwere Sturmböen mit bis zu 100 Stundenkilometern erwartet, gepaart mit Schauen und Gewittern. Auf dem Fichtelberg werden bis zu 120 Stundenkilometer erwartet. In der Nacht zu Freitag soll sich das Wetter beruhigen.

In Sachsen-Anhalt sind besonders der Landkreis Harz und Lagen über 1.000 Meter vom Sturmtief betroffen. Auch hier treten ab dem Mittagsstunden schwere Sturmböen von bis zu 100 Stundenkilometern mit Schauern und Gewittern auf. Auf dem Brocken werden Windgeschwindigkeiten von 120 Stundenkilometern erwartet. In der Nacht zu Freitag schwächt der Wind etwas ab.



Die Experten empfehlen, den Aufenthalt im Freien zu meiden und warnen vor entwurzelten Bäumen, herabstürzenden Dachziegeln und Schäden an Gerüsten und Hochspannungsleitungen.