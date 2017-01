Ökolandwirt Bruno Friedrich aus Altenhain hat noch gute Ware im Boden liegen. Der ist jetzt mit einer Schneeschicht überzogen und die wirkt auf Boden und Pflanzen wie ein Wärmepolster:

Die Möhren von Bruno Friedrich liegen gut gepolstert unter einer Schneeschicht. Bildrechte: MDR/Maren Beddies "Na, ich habe noch Möhren drin, weil ich es nicht geschafft habe, die raus zu machen. Im Dezember war halt schon Frost, was eigentlich die letzten Jahre nicht so war", sagt Friedrich. Er hoffe, dass es so bleibt wie jetzt, dass es erst schneit. Dann gebe es eine Schutzschicht auf dem Boden. "Ich will ja die Möhren noch verkaufen und nicht bloß als Futter und da hoffe ich jetzt drauf."

Wenn das Wetter bis Ende Februar so bleiben würde wie in den vergangenen Tagen – dann könnte der Ökolandwirt seine Möhren noch zu barem Geld machen.

Unter Schnee erholt sich das Getreide

Gefreut über den Schnee hat sich auch Jens Barmann, der seine Äcker in der Nähe von Grimma bestellt und Winterroggen, Winterweizen und Wintergerste in den Boden eingebracht hat:

Was Landwirte fürchten, sind niederschlagsarme Zeiten und zugleich sehr tiefe Frosttemperaturen, sagt Jens Barmann. Bildrechte: MDR/Maren Beddies "Die sind dieses Jahr nicht so weit entwickelt, da wir ja einen relativ nassen Herbst hatten und es mit den Bestellungen auch nicht immer so gut ging wie es sollte. So dass manches relativ spät in den Boden gekommen ist", sagt Barmann. "Unterm Schnee erholt sich das; also das Getreide wächst auch unterm Schnee."



Der Schnee versorgt den Boden überdies mit Feuchtigkeit – was ebenfalls wichtig im Winter ist. Was Landwirte dagegen fürchten sind niederschlagsarme Zeiten und zugleich sehr tiefe Frosttemperaturen. Das gab es glücklicherweise in diesem Winter noch nicht, sagt Barmann. Die Schwankungen seien nicht so extrem, so dass es im Prinzip ohne Auswirkungen bleibe.

"Schlechter wäre es jetzt, wenn das dann wirklich nachts stark friert und tagsüber auftaut, dann hebt es die oberste Schicht Boden ab und reißt die Wurzel vom Getreide durch. Das führt dann zu Schäden", sagt der Landwirt.

Einige Landwirte setzen auf Frostgare

Einige Landwirte und Hobbygärtner wollen mit diesem Effekt ihren Boden mürbe machen. Sie hoffen, dass einerseits das Unkraut kaputt geht und andererseits durch stetes Frieren und Auftauen die Erde feinkrümlig wird. Frostgare nennt sich das.

Bodenexperte Martin Schädler vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschungszentrum in Halle aber rät davon ab: "Es gibt Organismen, die an sauerstoffarme Bedingungen in tieferen Schichten angepasst sind. Wenn die jedes Mal wieder umgeklappt werden und an die Luft gebracht werden, dann kann sich da kein nachhaltiger biologischer Nährstoffzyklus etablieren", erklärt Schädler.

Hohe Temperaturen schaden

Was dem Boden im Winter auch sehr schadet sind ungewöhnlich hohe Temperaturen. Dann wird wertvoller Humus vor der Zeit zersetzt. Die Pflanzen, die ruhen und zu wenig Licht zum Wachsen haben, können die Nährstoffe nicht nutzen.

Bodenexperte Schädler nennt weitere Gründe: "Also, Pflanzen in unseren Breiten zeigen oft eine Keimhemmung, die erst durch tiefe Temperaturen aufgebrochen werden kann – Zuckerrüber beispielsweise. Und es gibt Pflanzen, die eine Blühinduktion durch tiefere Temperaturen brauchen – Winterweizen beispielsweise." Ohne tiefe Temperaturen im Winter bleibe der als kleine Pflanze auf dem Feld stehen und zeige dann nicht das Sprosswachstum im nächsten Frühjahr.

Viele unserer Kulturpflanzen benötigen also Frost – aber wenn es knackig kalt wird, auch die schützende Schneedecke. So, wie in diesen Tagen.