Der Messenger-Dienst WhatsApp schließt eine Zusammenarbeit mit deutschen Behörden zur Terrorabwehr und Strafverfolgung aus. Eine Sprecherin sagte der "Welt am Sonntag", die gesamte Kommunikation per WhatsApp sei so verschlüsselt, dass tatsächlich nur der Empfänger die Nachricht lesen könne. Nicht einmal der Betreiber habe Zugriff auf Chat-Inhalte. Somit könne WhatsApp diese Inhalte auch nicht mit Sicherheitsbehörden teilen.