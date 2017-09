Früher wäre die Antwort einfach gewesen: per Sirene. Das System, dass auch wirklich jeden erreicht, wurde aber in den Neunziger Jahren nach und nach abgebaut. Inzwischen sind nur noch regional Warnsirenen im Einsatz.

Damit auch Menschen "geweckt" werden, die gerade keines dieser Medien nutzen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die aber noch nicht überall in Deutschland flächendeckend verfügbar sind. So kann das BKK mit demselben System , über das die Rundfunkanbieter erreicht werden, theoretisch auch Rauchmelder und Warn-Apps "anfunken".

Bei Wetterwarnungen können auch die Menschen in Mitteldeutschland von den Push-Meldungen von KATWARN profitieren. Für andere Warnungen auf regionaler oder gar lokaler Ebene ist die App in den drei Bundesländern allerdings noch nicht etabliert. Lediglich die Stadt Halle, der Burgenlandkreis und der Kreis Anhalt-Bitterfeld nutzen Angaben von KATWARN zufolge die App für lokale Warnungen.

Der Großbrand in der Chemiefabrik nebenan ist damit aber nicht abgedeckt. Von solchen lokalen Warnmeldungen können NINA-Nutzer bislang nur in Thüringen profitieren. In Sachsen ist eine lokale Anbindung in Planung.