Gibt es den Klimawandel? Im Wahlkampf hat Donald Trump diese Frage eher verneint. Er nannte "das Konzept der Erderwärmung" eine Erfindung der Chinesen, an anderer Stelle schlicht "Unsinn" und einmal twitterte er: "Es ist Ende Juli und und echt kalt draußen in New York. Wo zum Teufel ist die Erderwärmung?"

Als US-Präsident hat Trump nun das Pariser Klimabkommen aufgekündigt - vor allem unter Verweis drauf, dass es unfair sei gegenüber der amerikanischen Wirtschaft.

Erderwärmung als natürliches Phänomen

Auch hierzulande sind es dem Umweltbundesamt zufolge vor allem Vertreter mit wirtschaftlichen Interessen, die der Existenz des menschgemachten Klimawandels skeptisch gegenüber stehen.



Dass es tatsächlich wärmer wird auf der Erde, nachweislich mehr und stärkere Unwetter gibt, erklären sie häufig damit, dass das Klima auf der Erde schon immer Schwankungen unterworfen gewesen sei.

So argumentieren auch die meisten Menschen, die der relativ großen Einigkeit unter Wissenschaftlern die Existenz des Klimawandels betreffend nicht glauben wollen. Dabei ziehen sie, so beobachtet es das Umweltbundesamt, Entwicklungen aus der Vergangenheit als Beispiele heran, ohne zu beachten, dass die mit den Vorgängen während der vergangenen Jahrzehnte oft gar nicht vergleichbar sind.

Deutsche deutlich alarmierter als Amerikaner

Daran, dass das Klima extremer wird wie hier in Schleswig-Holstein, zweifeln auch Skeptiker meist nicht. Bildrechte: dpa In Deutschland gibt es deutlich mehr mehr Menschen, die durch den Klimawandel alarmiert sind, als zum Beispiel in den USA oder Japan. Das geht aus einer Untersuchung der Universität Zürich hervor.



Demnach sind 24 Prozent der Deutschen wegen des Klimawandels "alarmiert" - der Studie zufolge also höchst besorgt ob der Erderwärmung, aber dennoch nicht besonders aktiv.



Als "beunruhigte Aktivisten" bezeichnen die Züricher Forscher 18 Prozent der Deutschen. Ihnen macht der Klimawandel ebenfalls zu schaffen, sie handeln aber auch dementsprechend - versuchen also zum Beispiel, Flugreisen zu vermeiden und Ökostrom zu nutzen.

Klimaleugner spielen kaum eine Rolle

In den USA liegt der Anteil der "Alarmierten" einer vergleichbaren Studie zufolge bei 16 Prozent, der Anteil der "Beunruhigten" liegt höher als in Deutschland, nämlich bei 26 Prozent.

Allerdings: In Amerika streiten 13 Prozent der Menschen die Existenz des menschgemachten Klimwandels kategorisch und lautstark ab. Diese Gruppe ist in Deutschland der Studie zufolge nicht von Bedeutung. Und: Während in den USA 15 Prozent der Menschen am Klimawandel zweifeln, sind es in Deutschland nur zehn Prozent.

"AfD-Effekt" noch nicht berücksichtigt

Eine Studie der Universität Hamburg sieht den Anteil der Klimaskeptiker in Deutschland sogar bei unter zehn Prozent. Der Skeptizismus ist demnach oft verbunden mit einem generell geringeren Interesse an Umweltschutz, aber weitgehend unabhängig von Faktoren wie Alter oder Bildung. Den Anteil der "Totalleugner" beziffert die Studie auf zwei Prozent.

Allerdings: Die Befragungen, die den beiden Studien zugrund liegen, stammen von 2011. Sie sind also weit vor dem Aufstieg der AfD entstanden. Viele Vertreter und Anhänger der Partei sind der Existenz des Klimawandels gegenüber ebenfalls skeptisch eingestellt.

Chinesen sind kaum besorgt

Weltweit glaubt dem Pew Research Center zufolge eine Mehrheit der Menschen daran, dass der Klimawandel ein "sehr ernstes Problem" ist. Am meisten besorgt sind die Menchen demnach in Südamerika und Afrika, am wenigsten in China. Die Zahlen stammen aus dem Frühjahr 2015.

Deutschland liegt demzufolge im Mittelfeld, zusammen mit den meisten europäischen Staaten: Eine Mehrheit von rund 55 Prozent sieht ein "sehr ernstes Problem", weitere 30 bis 35 Prozent sehen immerhin ein Problem mit einer gewissen Bedeutung. Ausnahme in Europa ist Polen, wo es deutlich mehr Skeptiker gibt.

Amerikaner glauben nicht an Änderung des Lebensstils

In den USA und China glauben den Zahlen des Pew Research Centers zufolge grundsätzlich weniger Menschen daran, dass dem Klimawandel mit einer Veränderung des Lebensstils begegnet werden muss.