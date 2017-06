Der Sommer hat gerade erst begonnen – zumindest kalendarisch gesehen. In vielen Teilen der Erde gab es aber bereits in den vergangenen Wochen extrem hohe Temperaturen. Nach Angaben der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) erreichte die weltweite Durschnittstemperatur in den ersten fünf Monaten des Jahres sogar den zweithöchsten Wert seit Beginn der Aufzeichnungen. Diese reichen zurück bis ins Jahr 1880. Nur 2016 sei es im gleichen Zeitraum auf allen Land- und Meeresflächen durchschnittlich noch wärmer gewesen.

Die Experten warnen auf Grundlage ihrer Daten vor einem außergewöhnlich heißen Jahr. Diese Schlussfolgerung ist jedoch gewagt, findet Dr. Andreas Marx vom Mitteldeutschen Klimabüro in Leipzig. "Es ist schwierig mit Daten von nur fünf Monaten das Klima für die nächsten Monate zu prognostizieren. Das würde ich selbst nicht machen und ich halte solche Vorhersagen auch nicht für sinnvoll", sagt der Forscher des Leipziger Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung im Gespräch mit MDR AKTUELL.

Wetter und Klima sind nicht dasselbe

Noch kühner sei es, aufgrund von solchen Klimamodellen Hitzewellen oder andere Wetterbedingungen in einzelnen Regionen der Erde zu prognostizieren. Wetter- und Klimavorhersagen nutzten nicht umsonst völlig unterschiedliche Modelle. "Mit den Klimadaten kann ich keine saisonalen Vorhersagen machen", erklärt Andreas Marx.

Abwarten bis 27. Juni - Siebenschläfer verrät Wettertrend

Dass die Durchschnittstemperaturen weltweit in diesem Jahr womöglich wieder sehr hoch sein werden, sagt daher nicht viel darüber aus, ob es ein heißer Sommer in Mitteldeutschland wird. "Wir können heute nicht sagen, ob es ein heißer Sommer wird. Wir müssen sehen, ob sich in nächster Zeit eine stabile Großwetterlage einstellt", sagt MDR-Meteorologe Jörg Heidermann. Zudem stehe noch der Siebenschläfertag bevor, an dem man mit gewisser Sicherheit einen Wettertrend für die kommenden Wochen ablesen kann, wie langjährige Statistiken zeigen.

Frühjahr auch in Mitteldeutschland zu heiß und trocken

Fakt ist allerdings, dass es sowohl weltweit als auch hierzulande in den ersten Monaten des Jahres zu heiß und zu trocken gewesen ist. Bis Ende Mai lag die durchschnittliche Temperatur in Sachsen-Anhalt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bei 10,1 Grad Celsius. Der langjährige Vergleichswert beträgt 8,1 Grad. Ähnlich sah es in Sachsen (9,5 gegenüber 7,6 Grad) und Thüringen (9,4 gegenüber 7,1 Grad) aus. In allen drei Ländern fiel auch deutlich zu wenig Regen. In Sachsen-Anhalt zum Beispiel nur 105 Liter pro Quadratmeter. Der Durchschnittswert liegt bei 135 Litern.



Dieser Trend setzt sich aktuell fort. Am morgigen Donnerstag könnten in Mitteldeutschland in einigen Orten Temperaturrekorde geknackt werden, sagt MDR-Wetterexperte Jörg Heidermann: "Es wird außerdem vielerorts der wärmste Tag des Jahres werden." Ungewöhnlich seien solche hohen Temperaturen um diese Jahreszeit indes nicht.

Rekordtemperaturen verursachen Ebbe und Waldbrände