Die Unwetter am Wochenende haben sich auch auf den Flugverkehr ausgewirkt. Sechs Flugzeuge mit dem Ziel Berlin-Schönefeld mussten nach Angaben des Flughafenbetreibers BER umgeleitet werden. Einem BER-Sprecher zufolge landeten sie in Hannover und Rostock-Laage. Betroffen waren Flüge aus Santander, Rom, Larnaca, Rhodos, Mallorca und Kreta. Außerdem gab es Verzögerungen bei der Abfertigung am Schönefelder Flughafen. Der Flugverkehr staute sich demnach soweit zurück, dass die letzten Maschinen des Tages mit einer Landung in Schönefeld gegen das dortige Nachtflugverbot verstoßen hätten.

440 Einsätze für die Feuerwehr, S-Bahn-Verkehr gestört

In Berlin und Brandenburg hatten die Gewitter am Samstagnachmittag begonnen und verliefen so stark, dass die Feuerwehr wegen der heftigen Niederschläge zum zweiten Mal in diesem Monat den Ausnahmezustand ausrief. Sie musste zu 440 Einsätzen ausrücken – meist wegen vollgelaufener Keller und herabgestürzter Äste. Diese brachten auch den S-Bahn-Verkehr vorübergehend zum Erliegen: Auf zwei Linien musste erst das Holz beseitigt werden, bevor es weiterging. Im Landkreis Oberhavel berichtete die Feuerwehr von mehreren Blitzeinschlägen in Wohnhäuser und zahlreichen überfluteten Straßen.

In der Nacht zum Sonntag wüteten dann die Gewitter vor allem über Hessen. Dort setzten Blitze mehrere Häuser in Brand, außerdem stürzten mehrere Bäume auf Straßen. Beim Übergang der A3 zur A66 gerieten einige Autofahrer an Gullydeckel, die das Wasser nach oben gedrückt hatte. Heftiger Regen wurde auch aus Thüringen, dem Saarland, Baden-Württemberg, Thüringen und Rheinland-Pfalz gemeldet.

In Sachsen wurde nach starkem Regen die B 6 zwischen Meißen und Scharfenberg gesperrt. Dort hatten sich an einem Hang auf einer Länge von 100 Metern Erd- und Geröllmassen gelöst.