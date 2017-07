Das royale Paar setzt bei der Visite nicht nur auf diplomatische Statements. Auch in Sachen Mode punktet Herzogin Kate bei den Polen. Sie trägt in Warschau einen weißen Zweiteiler und passend dazu eine rote "Clutch"-Handtasche. Die weiß-rote Farbauswahl ist eine Reminiszenz an die polnischen Nationalfarben. Bildrechte: IMAGO