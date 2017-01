Das Wochenende bringt in Deutschland zunächst sonniges Winterwetter. In Mitteldeutschland und weiter südlich können Wintersportler Schnee und Kälte genießen. Wenn auch die vergangene Nacht für die meisten nicht ganz so frostig verlief wie zunächst angekündigt, reichts es doch zum Bibbern.

In Sachsen wurde die Minus 30-Grad-Marke geknackt. Wie das MDR-Wetterstudio mitteilte, war es in Kühnhaide im Erzgebirge am kältesten. In dem Ortsteil von Marienberg wurden minus 30,6 Grad gemessen. Es folgten Morgenröthe-Rautenkranz mit minus 24,2 Grad und Bad Brambach minus 22,6 Grad. Spitzenreiter in Thüringen war Veilsdorf im Landkreis Hildburghausen mit minus 21,6 Grad. In Sachsen-Anhalt war es auf dem Brocken mit minus 11,3 Grad am kältesten.

Ein Kälte-Rekord ist damit aber lediglich für den Winter 2016/2017 gebrochen, was noch keine Kunst ist. Die tieftsten Temperaturen lagen in Kühnhaide schon mal bei 33,5 Grad, gemessen am 1. Februar 1998. Die bislang kälteste Nacht in Sachsen gab es im Winter 1956/57 in Deutschneudorf im Erzgebirge. Dort wurden damals minus 35,5 Grad gemessen.