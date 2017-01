Schnee und Eis Kein Streusalz auf die Gehwege

Auf Straßen sei das etwas anderes, erklärt Susanne Zohl von der Stadtreinigung. Dort dürfe eher Salz verwendet werden als auf Gehwegen, da die Straßen befahrbar bleiben müssten. "In erster Linie muss natürlich der Schnee geräumt werden. Und wenn durch Glatteis oder ähnliches Gefahr ist, wird das Auftausalz auf die Straße gebracht. Zur Verkehrssicherung darf der öffentliche Winterdienst auftauende Streumittel verwenden. Wir verwenden das Streusalz aber als Feuchtsalz, das heißt, in einer viel geringeren Dosierung wie es ein Hausmeister auf der Straße tun würde, der das Trockensalz mit Schaufeln auf die Straße bringt."

Dieses Trockensalz darf auch die Stadtreinigung nicht einfach so einsetzen, erst Recht nicht auf Gehwegen. "Sowohl für den öffentlichen Winterdienst als auch für Privatleute gilt: Der Einsatz von Auftausalz ist grundsätzlich nicht erlaubt. Ausnahmen gelten nur bei Blitzeis und auf Rollstuhlrampen." Setzt man unrechtmäßig Streusalz auf Gehwegen ein und wird vom Leipziger Ordnungsamt erwischt, gibt es zuerst eine Verwarnung. Beseitigt man das Salz nicht oder setzt es weiter ein, wird es bis zu 500 Euro teuer.

Und wie hält es die stadteigene Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft vor ihren Häusern? Laut unserem Hörer ignorieren deren Hausmeister die Vorgaben zum Streusalzeinsatz. LWB-Sprecherin Samira Sachse sagt: Das darf so nicht sein. "Wir haben in dem Quartier, in dem der Hörer wohnt, nachgefragt. Dort führt nicht unser Hausmeisterbetrieb den Winterdienst durch. Diesen externen Dienstleister baten wir um Stellungnahme. Das Unternehmen hat darauf verwiesen, dass im Zusammenhang mit einer Blitzeiswarnung die Flächen mit Streusalz aufgestumpft worden seien. Da werden wir natürlich dran bleiben."