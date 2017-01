Mit Schnee und Sturm sorgt der Winter in den kommenden Tagen deutschlandweit weiter für ungemütliche Verhältnisse. Wie MDR-Meteorologe Thomas Globig am Mittwoch sagte, vertreibt Nordeuropa-Tief "Dieter" zwar derzeit die Winterkälte aus Mitteldeutschland. Allerdings würden auch Schnee, Regen und Sturmböen in seinem Schlepptau über das Land ziehen.