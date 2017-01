Bei einem Unfall auf der B4 bei Gebesee im thüringischen Landkreis Sömmerda ist am Samstag ein Mensch verletzt worden. Ein Lastwagen und ein Transporter waren zusammengestoßen. Auf der Autobahn 9 gab es zwischen Triptis und Lederhose einen Unfall mit drei Lastwagen. Verletzt wurde niemand. Wegen der Bergungsarbeiten musste die Autobahn in Richtung Leipzig zeitweise gesperrt werden. In gleicher Fahrtrichtung verunglückten kurz vor dem Hermsdorfer Kreuz am Morgen außerdem zwei weitere Lastwagen. Auch hier ist niemand verletzt worden.