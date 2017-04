117 Jahre Der wohl älteste Mensch der Welt ist tot

Der wohl älteste Mensch der Welt ist tot. Die Italienerin Emma Morano starb am Samstag im Alter von 117 Jahren in ihrem Schlafzimmer in Pallanza, einem Dorf am Lago Maggiore in Norditalien. Das berichteten die italienische Nachrichtenagentur Ansa und andere Medien unter Berufung auf die Familie der Frau.