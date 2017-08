Ex-Bundespräsident Christian Wulff sorgt erneut für Aufregung. Nach einem Bericht der "Bild am Sonntag"ist der 58-Jährige seit April Prokurist der türkischen Modekette Yargici in Deutschland. Nach dem Bericht berät der Jurist die Gründerfamilie Yargici seit 2016 und empfahl offenbar auch, in Deutschland Läden zu eröffnen. Seit Mai gibt es den ersten in Hamburg.