Ko-Autorin Shanna Swan von der Icahn School of Medicine am Mount Sinai in New York (USA) sagt: "Diese eindeutige Studie zeigt zum ersten Mal, dass dieser Rückgang stark und anhaltend ist." Swan hatte zur Jahrtausendwende bereits eine ähnliche, aber weniger umfangreiche Untersuchung veröffentlicht. Die Forscher fordern eine Ursachenanalyse, um Gegenmaßnahmen ergreifen zu können.